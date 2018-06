Marne : un adolescent poignardé à mort dans un parc

et AFP

publié le 03/06/2018 à 17:35

Un jeune homme de 17 ans a été poignardé à mort samedi 2 juin à Mourmelon-le-Grand (Marne) par un homme, a-t-on appris de source judiciaire. Le suspect, qui n'est pas identifié, a pris la fuite.



Vers 15h00, l'adolescent se promène avec une amie dans un parc, situé entre Reims et Chalons-en-Champagne. "Un échange de regards ne se passe pas bien" avec un autre garçon. C'est à ce moment là que l'agresseur présumé "aurait essayé de prendre le sac à main" de la jeune fille, selon le parquet de Chalons-en-Champagne.

"L'altercation redouble et le jeune se prend des coups de couteau dans le dos", avant de succomber, d'après un premier récit de la jeune fille fait aux enquêteurs et relaté par le parquet à l'AFP. En fuite, l'agresseur est activement recherché par la Brigade de recherche de Chalons-en-Champagne et la Section de recherche de Reims.