publié le 05/06/2018 à 08:10

Trois jours après la mort de Kévin, 17 ans, poignardé samedi 2 juin dans l'après-midi alors qu'il se trouvait dans un parc de Mourmelon-le-Grand (Marne) avec une amie, l'enquête se poursuit. Une femme a tenté de le sauver. Céline, étudiante, est arrivée quelques minutes après l'agression.



"J'arrive vers 15 heures pour promener mon chien au parc, quand je vois une personne couchée au loin et une fille qui crie à l'aide. Je m'attendais à un malaise mais c'est la que je vois que non, pas du tout, il était couché par terre sur le dos. Pour moi il était déjà sans vie", se souvient-elle.

"J'explique aux pompiers ce qui se passe devant moi, qu'un homme n'a plus de pouls, qu'il ne respire plus, qu'il y a beaucoup de sang. Ils me demandent de commencer le massage cardiaque, ce que je fais. Je mets mon gilet sur une plaie d'au moins 10 cm ouverts sur la gorge pour faire un point de compression. Je masse, je masse en attendant les pompiers", explique-t-elle à RTL.

"C'était horrible pour moi, il n'y avait déjà plus de vie dans ses yeux. Je pense que ça a duré 5 minutes mais pour moi ça a paru une éternité. Je me dis juste que j'aurais pu arriver plus tôt et le fait d'être avec mon chien aurait dissuader le mec de faire ce qu'il a fait. J'ai essayé de faire ce que je pouvais et puis c'est tout" raconte Céline.



Ce lundi 4 juin, un mineur a été mis en garde-à-vue pour le meurtre de Kévin. Le domicile de ses parents, où il vit, a été perquisitionné dans la soirée de lundi. Il refusait de se soumettre aux vérifications des gendarmes. D'autres profils seraient examinés.