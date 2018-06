Le journal de 6h30 : un jeune homme tué de 20 coups de couteau dans la Marne

et La rédaction numérique de RTL

publié le 04/06/2018 à 08:21

Samedi 2 juin en plein après-midi, le jeune Kevin âgé de 17 ans est mort après avoir été frappé d'une vingtaine de coups de couteau, alors qu'il se promenait dans un parc à Mourmelon, dans la Marne. Tout serait parti d'un mauvais regard, alors que le jeune homme se promenait en compagnie d'une amie. Cette dernière a pu fournir de nombreux renseignements à la police, qui a diffusé un portrait-robot de l'agresseur.



L'auteur des coups de couteau serait grand, brun et habillé d'un treillis. Un hommage sera rendu à la victime ce lundi à Kevin, avec une minute de silence observée à l'initiative de ses amis. "Sur le moment j'étais juste horrifié, je ne savais pas quoi dire. Je ne savais plus quoi faire j'étais perdu", confie un ami de Kevin après l'annonce de la mort du jeune homme. "On était vraiment très proche. C'est très dur", révèle-t-il.

Les informations et témoignages sont à transmettre à la gendarmerie au 03.26.66.10.33.

À écouter également dans ce journal

Météo - Les orages ont encore frappé durement, notamment à Morlaix où il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en une demi-heure.



Justice - Mélina Boughedir, condamnée en Irak à la peine maximale pour terrorisme, fera appel de la décision de la Cour criminel de Bagdad.



INFO RTL - L'association Anticor de lutte contre la corruption dépose plainte pour prise illégale d'intérêt et trafic d'influence contre le secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler.



Syndicats - Laurent Berger pourrait être bousculé lors du congrès de la CFDT, on lui reproche ses positions trop neutres dans les contestations anti-Macron.