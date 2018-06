publié le 04/06/2018 à 16:36

La gendarmerie de la Marne a lancé un appel à témoins lundi 4 juin pour retrouver le suspect du meurtre d'un adolescent de 17 ans, poignardé à mort samedi 2 juin dans un parc de Mourmelon-le-Grand, alors qu'il se promenait avec une amie.



L'agresseur a pris la fuite. L'homme suspecté, dont le portrait robot a été diffusé par les forces de l'ordre, a entre 25 et 30 ans et mesure entre 1,80 et 1,90 mètre. De corpulence musclée, la peau mate, les yeux foncés et les sourcils épais, il serait vêtu de chaussures "type bottes ou rangers", d'un pantalon de treillis, d'une veste de sport noire à capuche, d'une casquette grise et d'un foulard militaire. Toute personne ayant des informations sur le suspect recherché est invitée à joindre les enquêteurs au 03.26.66.10.33.

La jeune victime a été poignardée samedi lors d'une promenade avec une amie dans un parc. Un échange de regards aurait eu lieu avec un autre garçon, s'ensuivant une tentative de vol de sac à main et d'une altercation qui a dégénéré.

¿¿ #AppelATemoins lancé par les gendarmes de la #Marne pour retrouver l'auteur présumé d'un homicide et de violences volontaires.

Si vous disposez d'informations, contactez la gendarmerie de #MourmelonleGrand au 03 26 66 10 33#MerciRT pic.twitter.com/iQo58W82Zz — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) 4 juin 2018