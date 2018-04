Le journal de 7h30 - Accident de manège : "on va porter plainte contre l'État"

publié le 02/04/2018 à 08:58

Il faut entendre la colère de David. Il y a quatre ans, sa fille, Maeva, est morte dans un accident de manège. Elle avait 13 ans. À l'époque, David avait lancé une pétition pour réclamer une réglementation plus stricte sur le contrôle des manèges. Elle avait recueilli 125.000 signatures, mais rien n'a changé. Samedi 31 mars dernier, de nouveau, un manège a tué. Un père de famille de 40 ans est mort dans une fête foraine près de Lyon.



Selon les premiers éléments de l'enquête, l'entretien est en cause. Par ailleurs, la victime n'était pas attachée. David voudrait rencontrer la famille et avec elle, repartir au combat. "Le manège où a eu lieu le drame est un manège qui doit être assez vieux. Ça fait mal au cœur, parce qu'on aurait pu éviter ce drame-là", déplore le père de famille. "Qu'est-ce que vous voulez que je pense de tout ça ? Que je ne sois pas révolté ? Que je ne sois pas fâché ?".

Une information judiciaire doit être ouverte ce lundi 2 avril pour homicide involontaire aggravé par la mise en danger d'autrui. Le propriétaire du manège est lui, toujours en garde à vue. "Quand vous montez dans un manège, le résultat, c'est de vous amuser, pas de vous tuer, s'agace David. Je comprends leur souffrance". Et d'assurer : "Bien sûr qu'on va porter plainte contre l'État.

Sur l'état des manèges et leur installation, "tout le monde ferme les yeux", dénonce-t-il, avant de prédire que des accidents, "il y en aura d'autres".

À écouter également dans ce journal :

- La bataille du rail commence ce lundi soir : les cheminots engagent une grève inédite, deux jours sur cinq pendant trois mois, pour protester contre la réforme de la SNCF.



- La grève à la SNCF, mais aussi à Air France, mardi et samedi 7 avril, jour du début des vacances de Printemps. Les syndicats ont annoncé deux autres grèves : les 10 et 11 avril.



- C'est une première en France : deux communes du Val de Marne ont décidé de rendre le stationnement des deux-roues payant.



- Comme chaque 1er avril, la commune de Beauvais s'est laissé aller à une blague : la mairie a annoncé sur les réseaux sociaux l'installation d'un magasin IKEA et 4.000 créations d'emplois. Une blague qui n'a pas plus à tout le monde.



- En réponse aux taxes sur l'acier et l'aluminium des États-Unis, Pékin annonce des taxes sur 128 produits américains.



- La station spatiale chinoise Tiangong-1 s'est désintégrée dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 avril au-dessus du Pacifique Sud.