Comment faire face à la grève de la SNCF ?

publié le 01/04/2018 à 23:40

Lundi 2 avril à 19 heures débute le premier jour de la grève perlée de la SNCF, qui s'étirera jusqu'au jeudi 5 à 8 heures. Dimanche, la compagnie ferroviaire a tenu une conférence de presse pour donner des détails sur l'état réel du trafic. La journée de lundi s'annonce finalement assez peu impactée en raison d'un faible nombre de grévistes déclarés. En revanche, mardi 3 avril, la situation va se compliquer. En moyenne, un salarié sur deux se déclare gréviste et notamment 77% de conducteurs.



Le trafic des TGV sera en moyenne de un sur huit, mais l’Est sera moins impacté, avec un TGV sur quatre. Pour les TER, les prévisions sont de un train sur cinq. Mais ce chiffre peut varier selon les régions. En Picardie, le syndicat Sud Rail annonce seulement un TER sur dix. Au cas par cas, des lignes de bus de remplacement seront mises en place.

En banlieue parisienne, les usagers de la ligne A pourront compter sur un RER sur deux, soit environ 50% du trafic assuré. Pour les lignes B et C et D, les prévisions font état de deux ou trois trains sur dix. Enfin pour la ligne E, seuls 14% de RER seront en circulation. Alors comment faire face à ces bouleversements ?

Ne pas prendre le train

Le premier conseil est d'éviter tout trajet en train, pour se préserver de tout risque de déconvenue. Si vous avez déjà réservé votre billet, vous allez recevoir un SMS ou un mail, vous précisant si oui ou non vous pourrez voyager. Si la SNCF vous prévient que votre train a été supprimé, inutile de se rendre à la gare, l'ensemble de trafic sera probablement bloqué.

Privilégier la voiture

Le deuxième conseil, est de privilégier l'utilisation de l'automobile. Le covoiturage sera gratuit partout en France, et la SNCF incite même à faire du stop. Les conducteurs peuvent faire preuve de solidarité et mettre une pancarte avec leur destination, puis ramasser les piétons sur la route.

Favoriser le télétravail

Enfin le troisième conseil est à négocier avec son employeur. Si vous le pouvez, travaillez de chez vous, à distance, en télétravail. Et préférez l’ordinateur et le téléphone.