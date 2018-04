Grève SNCF : autocars et covoiturage voient leurs réservations exploser

publié le 01/04/2018 à 21:45

La grève à la SNCF ne fait pas que des malheureux. Les compagnies d'autocars et plateformes de covoiturage ont ainsi vu leurs réservations s'envoler pour les journées de mardi 3 et mercredi 4 avril, dates des premiers jours de grève des cheminots à la SNCF.



Au sein des trois compagnies de "cars Macron" actives en France, Isilines, filiale du groupe Transdev, a vu ses réservations "tripler par rapport à la normale, sur l'ensemble des lignes, tant pour les courtes distances que les Paris-Lyon ou Paris-Marseille", a indiqué son directeur général Hugo Roncal ce dimanche 1er avril.

"Sur ces deux jours de grève, nous avons plusieurs dizaines de milliers de passagers en plus, c'est un niveau comparable à celui d'un 23 décembre ou une veille de 14 juillet", ajoute-t-il. Isilines va même devoir ajuster son offre, en mettant en place deux ou trois autocars au lieu d'un seul pour certains trajets.



Beaucoup de réservations de dernière minute

Du côté du concurrent FlixBus, les réservations ont bondi de 60% pour la journée de mardi. "Nous étions à +40% jeudi soir, et là on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réservations de dernière minute", confie le directeur général de FlixBus France. Sa compagnie mettra d'ailleurs 50 cars supplémentaires en circulation mardi. Le boom des réservations est également visible pour les prochains jours de grève annoncés par la SNCF : +30% de billets ont été achetés pour les 8 et 9 avril.



Mais le covoiturage n'est pas en reste. BlaBlaCar a constaté "deux fois plus d'inscrits, ces derniers jours, qu'une semaine normale", a déclaré Robert Morel, le porte-parole de la société.