Accident de manège dans le Rhône : "le risque zéro n'existe pas", réagit Campion

publié le 01/04/2018 à 11:14

La commune de Neuville-sur-Saône (Rhône), 7.000 habitants, est en deuil. Un accident de manège s'est produit samedi 31 mars dans cette ville de la métropole lyonnaise, faisant un mort et deux blessés grave. "Il est évident que l'on ne vient pas à la fête foraine pour mourir", réagit au micro de RTL Marcel Campion, le "roi des forains". "Le risque zéro n'existe pas on le sait. II y a 35.000 manèges qui fonctionnent en France. Ce genre d'accident est très rare", affirme-t-il.



Huit personnes sont décédées dans des accidents de manège depuis l'année 2000 "mais il y a à peu près 90% de la population française qui fait des tours de manège", nuance Marcel Campion. "Il n'y a aucun manège qui ne peut sortir et exercer sans être contrôlé par les organismes qui sont agréés par les services de l'État", rassure le représentant du monde forain en France.

Une pièce maîtresse potentiellement en cause

Selon Le Progrès, l'homme décédé, un père de famille de 42 ans, ne se trouvait pas dans le manège. Il aurait été mortellement atteint par un morceau de la structure au moment "où celle-ci s'est affaissée". Ce dimanche 1er avril, le manège est entouré d'un ruban jaune "gendarmerie nationale" et un scellé a été déposé sur la cabine où se trouvent les commandes.

"D'après ce que j'ai entendu, une pièce maîtresse du centre se serait arrachée, déclare Marcel Campion. Cela peut être une rupture d'un élément qui arrive et on ne sait pas pourquoi (...), tout ce qui est mécanique crée un jour au moins des accidents."



L'enquête est en cours mais cela peut prendre beaucoup de temps. "Parfois, on ne connaît pas les vérités de l'accident au moins avant 2, 3 ans. C'est très long, on ne sait pas trop pourquoi", explique le "roi des forains". Le gérant du manège a, lui, été placé en garde à vue, mais cela ne préjuge en rien de ce qui suivra en termes juridiques.