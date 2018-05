publié le 01/05/2018 à 07:10

Les habitants de Wambrechies se retrouvent ce 1er mai dans l'après-midi pour un défilé dans le silence en hommage à Angélique. Une marche blanche qui a lieu trois jours après la découverte du corps de l'adolescente de 13 ans.



Le suspect a été présenté à un juge lundi 30 avril au soir et, devant les enquêteurs, il a exprimé des regrets. Condamné pour un viol dans les années 1990, il n'était jamais repassé à l'acte. Le récit qu'il a fait après ses aveux fait froid dans le dos. Mercredi dernier, le chauffeur de bus est en repos, sa femme et ses enfants sont dans le Sud. Il est donc seul chez lui et dès le matin il va faire l'aller-retour à Lille, d'où il rapporte des bières et des pilules contre les troubles de l'érection.

Après les avoir ingurgités, il s'endort et se réveille à 16h30, heure à laquelle il sort prendre l'air. C'est à ce moment qu'il croise Angélique, 13 ans, son ancienne voisine et a, dit-il, "une pulsion sexuelle". Il la ramène chez elle en prétextant avoir un objet à rendre à ses parents. Sur place, craintive, la jeune fille ne se laisse pas faire. Il la frappe et l'étouffe quand il voit qu'il n'arrivera pas à ses fins.

Le père de famille va ensuite détruire tout indice (téléphone, vêtements, traces de sang) et mettre le corps de sa victime dans une valise pour l'amener près d'une forêt, où il sera retrouvé deux jours plus tard par les enquêteurs.

À écouter également dans ce journal :

Accident - Un CRS a été grièvement blessé tout près de l'Elysée lundi 30 avril. Le chauffard a été arrêté, il était connu de la justice et avait été condamné à 15 ans de prison en 2004. Le policier souffre d'un traumatisme crânien et de multiples fractures aux jambes et au bassin.



Nice - Un mouvement de panique a eu lieu dans la soirée du 30 avril à Nice et neuf personnes ont été légèrement blessées. Un homme a tiré en l'air avec un pistolet d'alarme ; il s'agirait d'une dispute qui a mal tourné. Les passants ont craint qu'il s'agisse d'un attentat.



Israël - La dernière sortie de Benjamin Netanyahu sur l'Iran est spectaculaire. Ce n'est pas la première fois qu'il tire le signal d'alarme sur le nucléaire iranien mais il n'avait jamais donné autant de renseignements.



Santé - C'est la journée mondiale de l'asthme ce 1er mai. Les médecins mettent en garde le grand public : 900 personnes meurent d'une crise d'asthme en France chaque année.



Football - La demi-finale retour de la Ligue des champions se joue ce 1er mai : le Real Madrid reçoit le Bayern Munich. Les madrilènes l'ont emporté 2-1 à Munich en match aller et les joueurs de Zidane sont en position idéale pour accéder à leur troisième finale et donc peut-être à leur troisième titre consécutif.