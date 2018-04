Le journal de 12h30 - Ponts de mai : peut-on faire rater l'école à ses enfants ?

publié le 30/04/2018 à 14:41

À la veille du 1er mai, certains parents sont tentés de profiter des week-ends prolongés en famille. Qu'il y ait école ou non. Bien que les vacances soient finies pour beaucoup, la moitié des parents se disent prêts à leur faire sécher les cours.



Dans les faits, ces absences exceptionnelles ne sont pas pénalisées. L'école étant obligatoire dès 6 ans, les parents doivent impérativement prévenir les enseignants et surtout les justifier dès le retour des enfants.

À noter, qu'au collège et au lycée, les absences injustifiées sont comptabilisées par demi-journées. Dès quatre dans le mois, le chef d'établissement peut convoquer les parents de l'élève pour prévenir le décrochage scolaire.

Les associations de parents d'élèves rappellent que l'assiduité scolaire est une obligation. "C'est donner un mauvais signal à l'enfant (...). Il est important de leur faire comprendre que l'école est importante et qu'il faut y être. Que peut faire un enseignant quand il lui manque un quart de ses élèves" , a déclaré Samuel Cywie, porte-parole de la Peep.

