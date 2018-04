et La rédaction numérique de RTL

publié le 30/04/2018 à 08:46

Les questions sont nombreuses suite au meurtre d'Angélique, une adolescente de 13 ans, à Wambrechies. Le corps de la jeune fille avait été retrouvé dans la nuit de samedi à dimanche 29 avril dans une forêt voisine. Un homme de 45 ans a reconnu les faits et demeure en garde à vue.



Des dizaines de personnes sont venues déposer des fleurs et des messages sur les grilles du parc où elle a disparu. Un garçon de 10 ans a affirmé aux enquêteurs l'avoir vu partir sans contrainte avec un homme "en short et en tongs".

La population sous le choc

Le meurtrier présumé est un ancien voisin, déjà connu des services de police. Inscrit sur le fichier des délinquants sexuels, il avait été condamné pour le viol d'une adolescente de 13 ans en 1994 avant de sortir de prison en 2000.

Ce père de deux enfants n'avait plus refait parler de lui depuis. Chauffeur de bus, il menait une vie rangée et n'avait pas récidivé depuis la disparition d'Angélique. Rapidement placé en garde à vue, il a avoué aux enquêteurs avoir attiré l'adolescente chez lui pour tenter d'abuser d'elle avant de l'étrangler.



Une marche blanche sera organisée mardi 1er mai à 14 heures, à Wambrechies. Une cellule psychologique a été mise en place pour les riverains, partagés entre colère et stupéfaction.

