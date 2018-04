publié le 22/04/2018 à 18:12

34 ans après les faits, l'enquête sur la mort du petit Grégory, retrouvé mort noyé le 16 octobre 1984 pieds et poings liés dans la Vologne, continue. Ce dimanche 22 avril, on apprend qu'une analyse graphologique a permis de désigner Monique Villemin, grand-mère paternelle du petit garçon, comme l'auteur de plusieurs courriers anonymes adressés au juge Lambert, dont un qui accusait Bernard Laroche révèle Le Journal du Dimanche.



Elle aurait notamment rédigé une lettre où elle se faisait appeler Corinne. "Monsieur le Guge (sic), je m’appelle Corinne, j’ai 16¿ans je suis une amie de Muriel la belle sœur de bernard laroche...", écrivait-elle le 6 août 1985. "Je ne peux plus garder pour moi ce que (…) Muriel ma raconté", poursuivait "Corinne" dans cette lettre, truffée de fautes d’orthographe, et dont l'auteur restait jusque-là inconnu.



Monique Villemin, un personnage clé de l'affaire

Mais l’experte graphologue Christine Navarro croit donc aujourd'hui avoir identifié la grand-mère de Grégory, Monique Villemin. Cette dernière est un personnage central de l'affaire. "Elle a été soupçonnée par beaucoup de ses proches de détenir la clé de l’énigme. Elle a toujours affirmé qu’il n’en était rien", expliquaient en 1993 les magistrats à propos de la mère de Jean-Marie Villemin, père du petit garçon assassiné à l'âge de 4 ans.

Née Jacob, Monique Villemin n'avait pas hésité à se constituer partie civile et à soutenir l'accusation lorsque la mère de l'enfant, Christine Villemin, est suspectée par la justice d'être derrière le meurtre de Grégory. Monique Villemin se brouillera définitivement avec son fils et sa belle-fille lorsqu'elle prend la défense de Bernard Laroche. Ce dernier est son neveu, qu'elle a d'ailleurs élevé, et qui fut tué par Jean-Marie Villemin. Le père du petit garçon était en effet convaincu que Bernard Laroche était le meurtrier de son fils.