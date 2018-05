publié le 03/05/2018 à 19:21

Les casseurs sont passés devant les juges. Deux jours après les affrontements, ils comparaissent pour la première fois après les violences de la manifestation parisienne du 1er mai. Commerces saccagés, véhicules incendiés ou vandalisés... En cause, 1.200 casseurs ayant réussi à infiltrer le cortège, malgré les 1.500 policiers déployés.



Une centaine de ces casseurs ont été placés en garde à vue et six sont jugés ce jeudi 3 mai en comparution immédiate. Et ils ont finalement des profils assez loin des "Black Blocs". Le premier est un étudiant toulousain de 22 ans. L'air un peu perdu, cheveux longs, pull à capuche. On lui reproche d'avoir, le 1er mai, participé aux affrontements et d'avoir résisté avec violence à son interpellation.

Le second prévenu, en recherche d'emploi vit dans la région lyonnaise. À 26 ans, il n'a passé que le Bac, effectué un service civique en Allemagne et survit avec le RSA et des petits boulots, notamment au McDonald's. Un travail alimentaire, assure-t-il avec un sourire gêné. Poursuivi pour violences volontaires, il est accusé d'avoir lancé une bouteille en direction des policiers.

Avant même que les faits ne soient abordés, les avocats dénoncent un procès politique et demandent un délai pour préparer la défense de leurs clients. L'audience est suspendue, les deux hommes ressortent libres sous contrôle judiciaire. Ils seront jugés le 30 mai prochain.

À écouter également dans ce journal :

- Après un 1er-mai sous-tension et deux jours avant la "fête à Macron", le ton monte entre l'exécutif et les Insoumis. Emmanuel Macron accuse à mots couverts Jean-Luc Mélenchon de souffler sur les braises.



- Le mouvement de contestation dans les universités ne faibli pas, l'ENS, prestigieuse école parisienne, est occupée. Les locaux ont été tagués, y compris le monument aux morts des anciens élèves.



- La garde à vue de Thomas Langmann, entendu depuis mercredi 2 mai, se prolonge. Le producteur est accusé de harcèlement et d'appels téléphoniques malveillants par son épouse.



- Il y a de plus en plus de médecins en France, mais on manque de généralistes, selon une étude du ministère de la Santé. Depuis 2012, le nombre de médecins à augmenté de 4,5%, mais il s'agit essentiellement de médecins salariés ou de spécialistes.



- Donald Trump, super menteur ? Le président américain reconnaît désormais avoir payé l'actrice porno Stormy Daniels pour qu'elle passe leur relation sous silence. Un aveu qui pourrait avoir de lourdes conséquences.



- L'OM peut s'offrir une nouvelle finale en Europa League, la première depuis quatorze ans. Les Marseillais affrontent Salzbourg en demi-finale retour.