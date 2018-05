publié le 03/05/2018 à 16:54

"Scandaleux", "aucun respect", "honte de la République", "folie", "bêtise", "ignorance"... Le constat est unanime, ou presque. Sur Twitter, des photos de la dégradation du monument aux morts de l'ENS (École normale supérieure) de la rue d'Ulm à Paris indignent profondément.



Des internautes anonymes comme des responsables politiques commentent cette action qu'ils condamnent. Nicolas Dupont-Aignan se dit "scandalisé", Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, est aussi révoltée sur les réseaux sociaux.

Sur le monument aux morts qui rend hommage aux professeurs et élèves décédés pendant la Première Guerre Mondiale, et avant, les étudiants révoltés ont inscrit : "À nos morts tués par votre police ; RIP Scout, Oscar Grant, Freddie Gray, Blanqui", en référence à des victimes de violences policières aux États-Unis et à Louis-Auguste Blanqui, père de la devise "Ni Dieu ni maître". Au-dessus de ce message, un jeu de mots à l'aide du logo de Nike pour former la phrase : "Nique la BAC (brigade anti-criminalité, nldr)". Une feuille a aussi été scotchée avec une liste de noms, dont celui d'Ali Ziri, retraité mort en 2009 à la suite d’une garde à vue.

#ENSOccupation Voilà à quoi ressemblent les plaques après des tentatives de nettoyage pic.twitter.com/6hVt5OTEQu — Karina Kravchik (@KravchikKar) 3 mai 2018

Un internaute, qui travaille dans les classes préparatoires au lycée Louis-le-Grand, qui préparent donc les élèves à entrer à l'ENS, a un avis différent. Selon lui, il ne s'agit pas de vandalisme, mais de détournement. "Le monument de la rue d'Ulm n'a pas été vandalisé, mais symboliquement détourné. Pour rapprocher de manière on ne peut plus explicite la mémoire officielle de ceux qui sont morts dans une guerre d'État, de ceux morts dans une opposition contre une certaine idée de l'État", argumente-t-il.

Que le plus prestigieux des corps de l'Université française réagisse contre l'instauration d'une sélection à l'entrée de l'Université, c'est sain, et devrait rassurer sur la capacité des élites républicaines à assurer leur magistère. — Hieronymus Tonsor (@HieronymusT) 3 mai 2018

Normale Sup occupée

Mercredi soir, des étudiants ont occupé le bâtiment en signe de protestation contre la réforme des universités, notamment la sélection à l'entrée. Par conséquent, l'école était fermée jeudi et les forces de l'ordre en route pour déloger les occupants.

Les policiers encerclent l'ENS dans la rue d'Ulm à Paris le 3 mai 2018 Crédit : Christophe SIMON / AFP

Une page Facebook a été créée par ces étudiants. Ils y ont publié un communiqué en expliquant leur action : "Nous nous inscrivons ainsi dans la séquence de luttes et d'agitations en cours qui dure maintenant depuis plusieurs semaines".



Ils expliquent le choix de ce lieu qui servira à "converger et envisager comment poursuivre" par son espace étendu. "L'ENS est un lieu gigantesque au cœur de Paris qui ne demande qu'à s'ouvrir au monde". Ils souhaitent rester au moins jusqu'au 5 mai, jour anniversaire de l'élection d'Emmanuel Macron et de la fameuse "Fête à Macron" organisée par François Ruffin.