1er mai : quel est le profil des personnes en garde à vue ?

et Thibaut Deleaz

publié le 03/05/2018 à 09:29

43 personnes étaient toujours en garde à vue jeudi 3 mai après les débordements de la manifestation du 1er mai à Paris. Et le profil de certaines personnes interpellées au sein des "Black Blocs" a surpris les forces de l'ordre.



Ceux qui ont été arrêtés ne semblent pas en effet être des professionnels de la casse. On trouve parmi eux 5 mineurs, et un tiers de femmes. À part un homme fiché S pour son appartenance à la mouvance d'extrême gauche, les autres sont quasiment tous inconnus des services de police.

Les personnes interpellées sont plutôt de très jeunes gens, d'extrême gauche et parisiens. Ils ressemblent à ceux qui bloquaient les facs ces dernières semaines comme à Tolbiac, et qui ont profité de l'occasion pour venir en ordre plutôt dispersé semer la pagaille.

Une enquête ouverte

Les autorités souhaiteraient aller plus loin que ces interpellations. Le parquet de Paris a ouvert une enquête, confiée à la police judiciaire, pour tenter d'identifier les militants les plus violents, les plus entraînés. Les autorités veulent débusquer ceux qui éventuellement tirent les ficelles, même si certains doutent de l'existence d'une véritable organisation structurée qui serait à la manœuvre derrière ces débordements.



Le Premier ministre Édouard Philippe a précisé mercredi 2 mai que le gouvernement n'excluait pas de dissoudre ces groupes radicaux. Une demande qu'avait notamment formulée le Front national.