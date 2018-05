publié le 03/05/2018 à 09:18

Céline Bosquet et Thomas Langmann s'étaient mariés entourés de nombreuses célébrités dans un cadre idyllique en Corse, en juin 2013. Aujourd'hui le conte de fée a laissé place à un combat judiciaire. La journaliste, ancienne présentatrice de M6, a demandé le divorce et a quitté le domicile conjugal depuis août 2017.



Mais la séparation a pris une autre tournure au mois de mars dernier. Céline Bosquet a ainsi déposé plainte contre son époux et le père de ses deux enfants pour "menaces de violences" et "harcèlement", après avoir reçu des appels et messages malveillants. Le producteur oscarisé pour The Artist lui enverrait entre 5 et 10 messages par jour depuis leur séparation, révèle Le Point, donnant le contenu de l'un d'entre eux : "Je veux évacuer la haine que tu forges en moi et les envies qu'elle procure".

C'est donc pour répondre à ces accusations que Thomas Langmann a été placé en garde à vue mercredi 2 mai au commissariat central des Ve-VIe arrondissement de Paris, où il a passé la nuit, selon Le Parisien, qui confirme une information du Point.

Céline Bosquet confie avoir "très peur de lui"

Dans sa plainte, la journaliste expliquait avoir "très peur de lui et de ses fréquentations, car il a déjà usé de la violence et été condamné pour ça, qu'il s'en est pris à mon père et qu'il est toujours en proie à ses addictions". Thomas Langmann est en effet connu de la justice notamment pour des problèmes de drogue. Il avait été interpellé en juin 2017 en train d'acheter de la cocaïne.



Le producteur de cinéma compte également une condamnation en 2008 à 4 mois de prison avec sursis pour des violences exercées à l'encontre de son ancienne compagne et mère de sa première fille.

J'ai harcelé ma femme pour voir mon fils Thomas Langmann





Après la diffusion de la plainte de Céline Bosquet, Thomas Langmann s'était défendu dans l'émission Stupéfiant ! sur France 2. Il confiait alors à Léa Salamé : "Un divorce est une affaire privée. Avant qu’un jugement soit rendu sur la garde des enfants, il y a parfois des parents qui les prennent et ne les laissent pas à l’autre parent. Donc pendant ces trois mois-là, j’ai peut-être beaucoup appelé ma femme. Si ça, c’est du harcèlement, alors je le revendique. J’ai harcelé ma femme pour voir mon fils".



Dans les colonnes de Paris Match, le producteur affirme : "Quand ma femme m’a annoncé par téléphone son souhait de divorcer et comme elle refusait de me voir, nous avons échangé de nombreux messages. Je ne les ai pas encore comptés, mais aucun ne comportait de menace".