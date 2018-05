publié le 21/05/2018 à 15:03

Vive tension au centre de rétention administrative (CRA) de Cornebarrieu en Haute-Garonne. Dimanche 20 mai, entre 15 et 22 heures, une série d’incidents est survenue dans ce lieu dédié aux demandeurs d’asile. Le syndicat Alliance a même parlé d'une scène d'"émeute".



Deux policiers ont été légèrement blessés dans les échauffourées. La Dépêche rapporte qu'ils souffrent d’ecchymoses, d’hématomes et de griffures. Selon le syndicat Alliance, l'incident serait parti d’un différend sur la fermeture de deux chambres dégradées. Les deux occupants ont refusé de changer de secteur. "Les caméras ont été recouvertes de draps et un début d’incendie est survenu, maîtrisé par nos collègues", détaille le syndicat.

4 personnes en garde à vue, d'autres à l’isolement

"Heureusement, il ne s’agit pas toujours des mêmes individus et il ne s’agit que de blessures légères mais c’est terrible pour nos collègues ! Cela semble récurrent", déplore Sébastien Pélissier, le secrétaire départemental d’Alliance.

Dix personnels de la patrouille aux frontières (PAF) ont dû intervenir en renfort. Des policiers munis d’un bouclier ont également dû répondre présents. Quatre personnes ont été placées en garde à vue et d’autres à l’isolement. "Nous demandons la plus grande fermeté à l’encontre des auteurs de violence contre les policiers, tout comme le retour des peines plancher et des renforts dans les centres de rétention qui sont en surcapacité depuis l’attentat de la gare Marseille-Saint-Charles", assure Sébastien Pélissier.