publié le 18/05/2018 à 16:03

Gérard Collomb prend les choses en mains. Après plusieurs semaines d'insistance de la part de la maire de Paris, Anne Hidalgo, le ministre de l'Intérieur assure, vendredi 18 mai, que les campements de quelque 2.000 migrants dans la capitale seront "évacués".



Il a ensuite appelé à trouver une "véritable solution". "On évacuera mais je ne veux pas que les gens reviennent", a ajouté le ministre interrogé sur BFMTV, affirmant que plus de trente évacuations avaient déjà été menées à Paris. "On ne peut pas continuer comme ça", a-t-il plaidé.

Deux campements, au bord du canal Saint-Martin et celui du Millénaire près du canal Saint-Denis, suscitent une inquiétude croissante après la mort accidentelle d'un migrant par noyade et la multiplication des rixes sur fond de craintes sanitaires.

"C'est difficile parce que vous emmenez un certain nombre de gens mais ces gens ne veulent pas être contrôlés, et reviennent sur le bord du Canal ou dans le camp du Millénaire", a-t-il poursuivi.

Bataille entre Paris et place Beauvau

Ces campements sont au cœur d'une bataille politique entre le gouvernement et la mairie de Paris. Il faut "faire en sorte que ces personnes soient contrôlées, qu'ils ne restent pas de manière irrégulière sur le territoire français" et "regarder s'ils ont droit à l'asile ou pas", a-t-il ajouté. La maire de Paris a-t-elle demandé l'évacuation ? "Pour le moment, non", a répondu le ministre de l'Intérieur, appelant à un "travail partenarial" avec l'Hôtel de ville.



Anne Hidalgo, depuis plusieurs semaines, n'a de cesse d'interpeller l'État face à la situation "indigne" de plusieurs campements de migrants installés dans le nord de Paris. Le drame de la noyade, selon elle, impose de mener "au plus vite" une opération de "mise à l'abri des migrants présents dans ces campements parisiens".



La maire de Paris a écrit vendredi 11 mai à Édouard Philippe pour l'alerter sur l'"impasse" des campements de migrants dans la capitale et demander "une opération de prise en charge", alors que le ministre de l'Intérieur venait de lui opposer sèchement une fin de non-recevoir.