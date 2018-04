publié le 16/04/2018 à 19:56

Ils ont refusé de regagner leurs cellules. Entre 80 et 90 détenus ont entamé un mouvement de protestation lundi 16 avril vers 16h30 à la maison d'arrêt de Seysses, près de Toulouse (Haute-Garonne).



L'action de ces détenus a nécessité l'intervention des Équipes régionales d'intervention et de sécurité (Éris). Ils ont finalement regagné leurs cellules dans le calme deux heures plus tard, selon France 3 Occitanie.

La protestation serait liée au décès d'un détenu dans sa cellule samedi 14 avril. Selon le parquet, le jeune homme s'est suicidé, mais cette thèse ne convainc pas les autres détenus de Seysses, qui pensent qu'il aurait plutôt été maltraité par des gardiens. Ce décès serait également le point de départ de violences dans le quartier du Mirail à Toulouse dans la soirée du dimanche 15 avril, d'autres sources évoquant plutôt un contrôle qui aurait dégénéré.