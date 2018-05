Crédit : iStock / Getty Images Plus

publié le 03/05/2018 à 15:09

Les parents d'enfants scolarisés dans l'Essonne ne sont pas rassurés. Un garçon de trois ans a failli être enlevé par un homme devant son école de Brétigny-sur-Orge mercredi 2 mai, rapporte Le Parisien. Il était 11h30 lorsque le drame a failli se produire. Selon des témoignages de parents d'élèves, deux mères discutaient ensemble, avec le fils de l'une d'entre elles qui jouait à côté.



"Elle se retourne, un homme avait attrapé le bras du petit. Elle lui demande alors 'Mais qu'est-ce que vous faîtes ?'", explique un témoin. L'homme se serait enfui en courant. Alertés par cet événement, des parents ont appelé le 17 et la famille a été invitée à déposer une plainte. "Il était nécessaire qu'elle vienne, pour qu'une enquête soit déclenchée et qu'on puisse savoir ce qu'il s'est réellement passé", a expliqué une source proche du dossier au Parisien.

C'est au moins la troisième tentative d'enlèvement devant une école du département. Une première a été signalée à Corbeil-Essonnes en janvier, une deuxième à Villebon-sur-Yvette en mars et une dernière à Yerres au début du mois de mai. Le maire de Brétigny-sur-Orge ne veut pas, pour autant, céder à la panique. Il a décidé de "mettre les moyens en place pour surveiller les entrées et sorties, sans attendre. Mais toutes les hypothèses ne sont pas exclues. Il pourrait s'agir d'un malentendu (...) On va attendre d'en savoir davantage".