publié le 02/05/2018 à 18:20

Après 7 ans, le mystère demeure. Où est Xavier Dupont de Ligonnès ? Après la découverte des corps de sa femme et de ses quatre enfants le 21 avril 2011 sous la terrasse de la maison familiale à Nantes, l'ancien commercial est le principal suspect et témoin de cette affaire. Pourtant, il demeure introuvable depuis le début de l'affaire.



Et dans son livre "L'Affaire Dupont de Ligonnès - La secte et l'assassin", Guy Hugnet, journaliste spécialisé dans les affaires scientifiques et criminelles, revient sur la thèse privilégiée aux premiers mois de l'enquête puis abandonnée faute de corps, celle du suicide de Xavier Dupont de Ligonnès.

Pour le journaliste, qui a enquêté sur l'affaire pendant 6 ans, le suicide de Xavier Dupont de Ligonnès ne fait aucun doute. "Un an et demi avant de tuer sa famille, il écrit qu'il hésite entre suicide individuel ou suicide collectif. Parce qu'il est en échec à tous les niveaux : situation professionnelle et financière, difficultés dans son couple" a ainsi déclaré Guy Hugnet à France Bleu.

Le corps se trouverait dans une grotte dans le Var

Fort de cette conviction, le journaliste a cherché à savoir où Xavier Dupont de Ligonnès aurait pu mettre fin à ses jours. "Je pense que Xavier Dupont de Ligonnès est parti plutôt au nord-ouest, au nord de Draguignan dans la région de Figanières - Châteaudouble. Il y a de nombreuses cavernes mais à mon avis, seules 4 ou 5 sont assez profondes pour pouvoir s'y cacher", analyse-t-il. Des endroits jamais explorés par les enquêteurs.



Xavier Dupont de Ligonnès aurait tué toute sa famille entre le 3 et le 4 avril 2011, avant de vivre dans le domicile familial pendant quelques jours, puis d'y enterrer les cadavres avant de se rendre dans le Vaucluse puis à Roquebrune-sur-Argens, dans le Var. C'est dans l'hôtel Formule 1 de cette commune que Xavier Dupont de Ligonnès a été vu pour la dernière fois.



Depuis, sa disparition alimente les théories les plus folles. Certains évoquent même le programme de protection des témoins du FBI. Ces nouveaux éléments mettront peut-être un terme à cette affaire.