Attaques dans l'Aude : un hommage national sera rendu à Arnaud Beltrame

publié le 24/03/2018 à 20:40

Un "hommage national" sera rendu au lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, tué lors des attaques terroristes de l'Aude, a annoncé l'Élysée samedi 24 mars. Le Président de la République a par ailleurs "demandé la convocation cette semaine par les préfets de l'ensemble des groupes d'évaluation départementale suivant les individus ayant fait l'objet de signalements pour radicalisation", ajoute l'Élysée dans un communiqué diffusé à l'issue d'un Conseil restreint de défense.



Arnaud Beltrame est mort des suites de ses graves blessures, infligées vendredi 23 mars alors qu'il s'était constitué otage au cours des attaques terroristes dans l'Aude, à Trèbes et Carcassonne. Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron avait déjà rendu hommage au gendarme, déclarant qu'il était "tombé en héros" et qu'il méritait "respect et admiration de la nation toute entière". L'officier de gendarmerie a fait "preuve d'un courage et d'une abnégation exceptionnels", avait également salué le chef de l'État.

Invité de RTL ce samedi, le gendarme Frédéric Le Louette, président de l'association GendXXI, a salué le geste d'Arnaud Beltrame. "Notre camarade a réagi en héros", a-t-il dit. Il avait également déclaré que pour lui, un hommage national aux Invalides "serait légitime. Un héros doit être salué à la hauteur de son geste".