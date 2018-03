Attaques dans l'Aude : une cagnotte pour la famille du boucher tué au Super U

publié le 25/03/2018 à 09:37

Il fait partie des personnes tombées lors des attaques terroristes de Carcassonne et Trèbes, perpétrées ce vendredi 23 mars. Christian Medves, responsable du rayon boucherie du Super U pris en otage, a été tué par Radouane Lakdim. Deux jours après son décès, une cagnotte mise en ligne par un proche pour "soutenir financièrement la famille de Christian" a déjà récolté 13.260 euros.



C'est un ancien collègue de la victime, selon France Info, qui a lancé cette collecte. Il explique sur la plateforme Leetchi que Christian Medves laisse derrière lui "une femme et deux filles", et que "cette cagnotte a été créée pour les soutenir dans cette épreuve". Il dresse le portrait d'un "sportif et épicurien. Gentil et serviable." À 50 ans, Christian était grand-père, comme le précise Le Parisien.

Quatre personnes ont trouvé la mort au cours de l'itinéraire meurtrier de Radouane Lakdim. Le terroriste, abattu par les forces de l'ordre en début d'après-midi vendredi, a tué Jean Mazières, passager d'une voiture volée à Carcassonne, le boucher Christian Medves, le client du supermarché Hervé Sosna et Arnaud Beltrame, le lieutenant-colonel qui s'était constitué otage. L'Élysée a annoncé samedi 24 mars qu'un hommage national serait rendu à ce dernier.