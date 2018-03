Nordahl Lelandais reconnaît avoir pris Arthur Noyer en stop la nuit de sa disparition

publié le 09/03/2018 à 06:35

Et Nordahl Lelandais passa de nouveau aux aveux. L'ancien militaire de 34 ans, déjà mis en examen pour le meurtre de la petite Maëlys et l'assassinat du caporal Arthur Noyer, a fait de nouvelles confessions au juge, d'après les informations de notre correspondant Serge Pueyo. Il aurait avoué avoir pris le militaire en stop, tout en affirmant l'avoir déposé quelques kilomètres plus loin.



Dans ce dossier, la proximité des deux hommes la nuit de la disparition d'Arthur Noyer avait été établie grâce à leurs téléphones. Les deux appareils "avaient déclenché entre 23h48 et 3h41 les mêmes relais". Nordahl Lelandais avait avoué, mi-février, avoir tué Maëlys, cette fillette de 9 ans qui avait disparu dans la nuit du 26 au 27 août. Grâce à ses informations, les enquêteurs avaient pu retrouver le corps de la petite fille. Depuis, l'ancien militaire a été mis en examen et incarcéré pour le meurtre du caporal Arthur Noyer, 23 ans, disparu en avril dernier alors qu'il regagnait sa caserne en stop.

Outre ces deux affaires, le nom de Nordahl Lelandais est évoqué dans d'autres dossiers de disparitions. Notamment celles de Jean-Christophe Morin et d'Ahmed Hamadou, introuvables depuis 2011 et 2012 alors qu'ils participaient, à un an d'intervalle, au même festival au Fort de Tamié, en Savoie. Une piste est également étudiée dans deux autres disparitions : celle d'une femme de 29 ans et d'un quadragénaire, disparus en 2011 et 2016.