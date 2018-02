publié le 15/02/2018 à 12:39

5 mois et demi de mensonges. Nordahl Lelandais a avoué mercredi 14 février le meurtre de Maëlys et a indiqué l'endroit où il a déposé le corps de la fillette, disparue depuis le 27 août dernier lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère).



C'est lui qui a demandé à se rendre sur les lieux de la disparition, expliquant avoir "des choses à dire et à montrer" aux enquêteurs. Mis en examen pour "meurtre" et incarcéré depuis début septembre, le suspect niait jusque-là toutes les accusations en bloc.

Malgré les nombreuses pistes qui menaient à lui, Nordahl Lelandais avait réponse à tout et donnait des explications pour chaque indice en sa défaveur. Des mensonges qui s'effondrent avec ses aveux.

Un premier mensonge déjà percé à jour

Un premier mensonge avait déjà été percé à jour par les enquêteurs. Le suspect avait dans un premier temps nié que Maëlys était montée à bord de sa voiture pendant la soirée. Les experts ayant trouvé des traces ADN de la petite fille sur son tableau de bord, il avait finalement reconnu qu'elle et un petit garçon étaient montés dans le véhicule pour voir si ses chiens s'y trouvaient.



Mais les enquêteurs avaient décelé des incohérences dans les propos de Nordahl Lelandais, et après des recherches et auditions des invités du mariage, doutaient très sérieusement de l'existence de ce deuxième enfant.





Ses trajets la nuit de la disparition

Les enquêteurs s'interrogeaient sur le téléphone de Nordahl Lelandais, mis en mode avion à deux reprises dans la soirée. Les moments où son portable était alors indétectable coïncidaient avec son trajet effectué en voiture juste après la disparition de Maëlys à 2h46 jusqu'à son retour à Pont-de-Beauvoisin à 3h25, puis à son départ définitif de la salle des fêtes à 3h57. Sur ce point, la défense de Nordahl Lelandais était claire : il voulait simplement économiser la batterie de son téléphone.



Il expliquait sa disparition entre 2h46 et 3h25 par un mensonge : il disait s'être rendu à Saint-Albin pour "chercher des produits stupéfiants". Mais il n'avait pas été en mesure d'identifier son dealer, instaurant le doute dans l'esprit des enquêteurs quant à la véracité de son alibi.



D'autant plus que sa voiture avait été filmée à 2h47 par une caméra de surveillance de Pont-de-Beauvoisin, et on apercevait à ses côtés, sur le siège passager, une silhouette blanche. Nordahl Lelandais affirmait par la voix de son avocat Alain Jakubowicz que "dire que c'est une petite silhouette d'une enfant c'est contraire à la réalité objective".

Nordahl Lelandais a finalement avoué qu'il avait tué "involontairement" Maëlys et déposé son corps à Domessin (Savoie), près du domicile de ses parents, pendant la période où il s'était absenté du mariage. Il est ensuite revenu pour récupérer le corps après quatre heures du matin pour l'abandonner dans le massif de la Chartreuse.

Le nettoyage de la voiture

Un autre élément troublant avait attiré l'attention des enquêteurs. Dimanche 27 août, après avoir été entendu comme témoin par les gendarmes, au même titre que tous les invités présents au mariage, Nordahl Lelandais se rend dans une station service et entreprend un nettoyage très minutieux de sa voiture.



Ce nettoyage va durer plus de deux heures, de 17h23 à 19h45 où les caméras de surveillance le filmeront en train d'astiquer les moindres recoins de son véhicule. Il a emporté avec lui toutes les lingettes utilisées pour le nettoyage. Le produit utilisé par Nordhal Lelandais pour son coffre et ses tapis était si puissant qu'il a fait vomir les chiens des gendarmes lorsqu'ils ont fouillé le véhicule.



Mais lors de ses auditions, l'ex-militaire a assuré avoir nettoyé sa voiture avec soin pour la vendre. Un mensonge qui là aussi s'est effondré lorsque les enquêteurs ont désossé la voiture et retrouvé des tâches de sang appartenant à Maëlys "sous le tapis de sol" du coffre du véhicule de Nordahl Lelandais. C'est cette découverte qui va pousser le suspect à passer aux aveux le 14 février.

"Innocent à 100%" selon ses proches

Les proches de Nordahl Lelandais étaient intervenus à plusieurs reprises dans les médias pour clamer l'innocence de l'ancien militaire. "Non, c'est pas un monstre. C'est un garçon gentil qui ne ferait de mal à personne", avait confié sa mère à RTL début septembre. Pour le frère du suspect, il était "innocent à 100%". "Je suis sûr et certain de son innocence", martelait son père sur RTL le 1er décembre.



Les aveux de Nordahl Lelandais font éclater les mensonges qu'il soutient depuis cinq mois et demi, et devraient permettre de faire avancer une enquête qui piétinait. Mais il n'a pas encore expliqué les circonstances du meurtre. L'ex-militaire est également soupçonné d'un autre meurtre dont il nie être à l'origine, celui du caporal Arthur Noyer, en avril 2017 à Chambéry (Savoie).