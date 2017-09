publié le 08/09/2017 à 15:48

Énième rebondissement dans l'affaire de la disparition de la jeune Maëlys. Le principal suspect - un ancien militaire de 34 ans mis en examen et écroué - aurait menti sur un détail de sa défense. Selon ses dires, le soir de la disparition de la fillette de 9 ans, cette dernière serait montée dans son véhicule avec un garçonnet, pour "voir si ses chiens étaient dans le coffre".



Or, d'après Le Dauphiné Libéré, ce deuxième enfant n'existe pas. Les enquêteurs ont interrogé toutes les personnes présentes au mariage - durant lequel Maëlys a disparu -, y compris les enfants, et aucun n'a "spontanément parlé de cet épisode".

Après plusieurs incohérences dans son témoignage, cette énième contradiction vient à son tour peser sur le dossier du principal suspect. L'homme de 34 ans a été interpellé le dimanche 3 septembre dernier, après que des traces d'ADN de la fillette aient été retrouvées dans son véhicule.



En ce douzième jour de recherches, sur le terrain, la police ratisse les gorges de Chailles, à quelques kilomètres du domicile du suspect. Des ravins sont inspectés, en rappel, par le peloton de gendarmerie de haute montage. Maëlys, 9 ans, est introuvable depuis le 27 août.