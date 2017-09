Disparition de Maëlys : pour la mère du suspect, son fils "n'est pas un monstre"

publié le 04/09/2017 à 06:49

"Il n'en est pas capable, c'est pas possible !", martèle la mère du suspect mis en examen et écroué ce dimanche. Un nouveau rebondissement est venu marquer l'affaire de la disparition de la jeune Maëlys. L'un des deux suspects interpellés jeudi, puis relâchés, a finalement été de nouveau arrêté. Interrogée par RTL, la mère de l'homme de 34 ans clame l’innocence de son fils.



"À aucun moment il pourrait faire une chose pareille, c'est pas possible (...). Je n'ai pas fait un monstre, ça n'a jamais été un monstre. Non, c'est pas un monstre. C'est un garçon gentil qui ne ferait pas de mal à personne", confie-t-elle. Lors de sa brève remise en liberté, le suspect lui aurait expliqué qu'il était innocent. "Il m'a juré qu'il n'y était pour rien (...) on s'acharne sur lui parce qu'il faut trouver un coupable, il faut trouver quelqu'un. C'est pas lui. Il n'est pas capable de faire ça", a confié la mère de l'individu.

La fillette de 9 ans a disparu dans la nuit du samedi au dimanche 27 août, alors qu'elle participait à un mariage sur la commune iséroise de Pont-de-Beauvoisin. Depuis près d'une semaine et malgré les recherches de la police, aidée par les habitants de la région, aucun signe de Maëlys n'a été trouvé.

Le suspect mis en examen pour "enlèvement, séquestration ou détention de mineur"

Cette personne a été mise en examen pour "chef d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineur de 15 ans" à la suite de "résultats de (la) police technique et scientifique", a précisé le Parquet de Grenoble dans un communiqué publié dans la nuit de dimanche à lundi.



Il est également précisé que l'individu de 34 ans était présent au mariage au cours duquel la fillette a disparu. Selon une source proche de l'enquête, confirmant une information de M6, la police technique et scientifique a retrouvé de l'ADN sur un des scellés et essaye de déterminer si la fillette était présente dans le véhicule de la personne qui vient d'être incarcérée