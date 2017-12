publié le 01/12/2017 à 05:40

"Ça ne peut pas être Nordahl". Le père du suspect en est convaincu, son fils est innocent. L'homme, soupçonné d'être à l'origine de la disparition de la petite Maëlys, en août dernier, a été mis en examen pour "meurtre précédé d'un crime", au terme d'une audition, jeudi 30 novembre. "Je suis sûr et certain de son innocence. Ça ne peut pas être Nordahl", martèle le père du suspect.



"C'est un garçon qui est très gentil, qui aime bien les enfants. Jamais, jamais il ne ferait une chose comme ça", ajoute-t-il. Quant à l'enquête, bien que les charges s'accumulent contre son fils, "ils n'ont pas de preuve", commente l'homme. "L'histoire de la voiture, avec une forme, ça ne tient pas debout non plus", ajoute-t-il à propos de la "silhouette frêle" à l'avant de la voiture du suspect, distinguée par les enquêteurs.

D'ailleurs, il explique que "lui [Nordahl L.] dit que ce n'était pas sa voiture". Pour le père du suspect, c'est clair, la justice s'acharne sur son fils. "Il répond avec du sang-froid, il n'est pas intimidé par les juges. Il se défend", conclut le père de Nordahl L. Ce dernier, depuis la disparition de Maëlys il y a trois mois, nie toute implication, en dépit des avancées de l'enquête.