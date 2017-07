VIDÉO - L'humanité a produit 8,3 milliards de tonnes de plastiques depuis 1950

publié le 21/07/2017 à 08:00

Planète plastique. Le 19 juillet, des chercheurs américains ont publié dans la revue Science Advances (lien en anglais) une étude sur la production, l'utilisation et la fin de vie des plastiques à l'échelle du globe. En récoltant les données de production de chaque pays, l'équipe a obtenu un chiffre effarant : depuis 1950, l'humanité a produit 8,3 milliards de tonnes de plastiques, soit l'équivalent de la masse de 822.000 Tour Eiffel.



Les chercheurs ont constaté que la production de matières plastiques dans le monde suivait une courbe exponentielle, depuis 75 ans. En 1950, le monde produisait environ 2 millions de tonnes contre 380 millions de tonnes en 2015. Et les projections n'augurent pas d'un ralentissement de la production : à ce rythme, on devrait produire environ 12 milliards de tonnes de plastique en 2050.



D'immenses déchetteries flottantes qui menacent la biodiversité

Sur la masse totale de matières plastiques existant aujourd'hui dans le monde, 6,3 milliards de tonnes (76%) sont aujourd'hui devenus des déchets très peu biodégradables. Parmi ces détritus, 12% ont été incinérés, 9% recyclés tandis que 79% sont toujours accumulés dans des décharges ou laissés dans la nature.

Or, la prolifération du plastique pose aujourd'hui d'inquiétants problèmes écologiques. Dans une étude datant de 2015, la même équipe d'universitaires avait établi que, chaque année, plus de 8 millions de tonnes de matières plastiques étaient déversées dans les océans, formant parfois d'immenses déchetteries flottantes. En raison de cette pollution marine, des centaines d'espèces de poissons, crustacés, mammifères et oiseaux marins sont menacés par une ingestion des débris de plastique.

Recyclage, recherche scientifique et action publique

Pour enrayer ce phénomène, une seule solution est aujourd'hui réellement efficace : le recyclage. Aujourd'hui, l'Europe trouve une seconde vie pour 30% de ses déchets plastiques, la Chine 25%. Les deux meilleurs élèves se placent bien loin devant les États-Unis, qui ne recyclent que 9% de ses déchets.



Plusieurs pays ont déjà pris des mesures pour limiter leur production de plastique. En France, par exemple, l'interdiction des sacs plastique aux caisses des supermarchés a permis une réduction de la production de l'ordre de 80.000 tonnes. Grâce à la recherche scientifique, de nouvelles techniques de dépollution sont actuellement testées.



Certaines entreprises investissent pour essayer de limiter au maximum la production de plastiques. D'autres proposent désormais des matériaux biodégradables ou issus de matières premières biodégradables, même si cela ne représente pour l'heure que 1% de la production mondiale.