et AFP

publié le 19/07/2017 à 17:18

Il s'agit de la plus grande saisie de ce genre jamais effectuée en France. Le 13 juillet dernier, une demie-tonne d'écailles de tortues a été interceptée par la douane à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle.



Environ 5.000 écailles ont ainsi été découvertes dans des cartons en provenance d'Haïti et à destination du Vietnam. Ces carapaces appartenaient à des Eretmochelys imbricata, soit des tortues marines menacées d'extinction. Selon des informations rapportées par l'AFP, la cargaison est estimée à 300.000 euros.



Bien que le commerce de tortues soit interdit, son trafic est en constante augmentation. Selon Philippe Legué, cité par l'AFP, les écailles du reptile constituent une matière première destinée à une industrie particulière". Elles sont notamment utilisées dans la fabrication de meubles, peignes, lunettes et accessoires en tous genres.

Un trafic qui menace la biodiversité

"Le trafic des espèces menacées est l'un des trafics les plus importants, qui d'ailleurs alimente d'autres trafics, et c'est une composante importante de l'érosion de la biodiversité", a rappelé le ministre de la transition Nicolas Hulot après avoir salué cette saisie record.

Avec 493 constatations portant sur des spécimens protégés, l’année 2016 révèle une augmentation de 16,5% par rapport à 2015 où celles-ci étaient au nombre de 423.