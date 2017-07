publié le 17/07/2017 à 23:26

Depuis vendredi 14 juillet, des centaines de blocs de mousses ocre sont apparus sur les littoraux de la Côte d'Opale. D'origine inconnue, cette substance s'étend du Wimeureux jusqu'à Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, selon La Voix du Nord.



Lundi 17 juillet, les sapeurs-pompiers d’Étaples se sont rendus sur la plage d’Équihen-Plage et de Stella pour récolter des échantillons. Ils ont été envoyés à l’association Cedre, basée à Brest, spécialisée dans les pollutions hydrocarbures, pour analyse. Il pourrait s'agir de polyuréthane, non-dangereux au toucher.



"C'est du jamais vu. C’est un échouage exceptionnel", alerte Jonathan Hénichart, le président de l’association wimereusienne Sea-Mer. Le militant, un habitué du ramassage de déchets sur les plages du littoral, se disait stupéfait ce lundi matin qu’aucune mairie ou autorité publique n’ait réagit plus tôt. D'autres associations de protection du littoral, comme Asso Nature Libre, ont alerté sur la situation :

"Cela ressemble à des boulettes de mousse de polyuréthane de couleur jaune, mais ce n’est pas ça pour autant. Quand on touche, c’est un peu gras. C’est cassant mais pas friable. Cela n’a pas d’odeur spécifique. C’est différent de la paraffine que l’on trouve tout le temps sur le littoral. On ne sait pas si c’est toxique. En théorie, il ne faut pas y toucher ", a déclaré Jonathan Hénichart au quotidien.



Alertées par la situation et dans l'attente des résultats du laboratoire, certaines mairies comme celles d'Équihen-Plage et Wimereux ont nettoyé leurs plages lundi 17 juillet dans l'après-midi.