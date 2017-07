et AFP

publié le 19/07/2017 à 10:23

Le groupe ArcelorMittal réagit aux soupçons de pollution. Dans un communiqué publié ce mardi 18 juillet, relayé sur son compte Twitter, l’entreprise sidérurgique a démenti déverser de l’acide pur dans la zone de stockage des résidus de Florange (Moselle), contrairement aux affirmations d'un employé d'une société de sous-traitance, qui avait dénoncé cette pratique dans une vidéo. "Aucun acide pur n'a été déversé dans la zone de stockage des résidus de Florange", a assuré le groupe. L'enquête menée par ArcelorMittal sur des irrégularités supposées dans le dépôt de résidus de Florange se poursuit."



Si l'entreprise affirme qu'aucun acide pur n'a été déversé, on ignore si des produits toxiques ont ou non été répandus sur ce site qui présente une perméabilité avec des cours d'eau de la région. Le parquet de Thionville refuse de communiquer tant que l'enquête judiciaire n'est pas terminée.

La Communauté d'agglomération du Val de Fensch (CAVF), qui regroupe dix communes dont Florange et Hayange, a annoncé de son côté qu'aucune "trace significative d'acide" n'avait été trouvée dans des prélèvements effectués "dans le réseau hydrographique adjacent au crassier".



Enquête à Florange: les équipes d’ArcelorMittal font tout pour que l’enquête se termine au plus vite.

Aucun acide pur déversé. pic.twitter.com/YQutf7UTSO — ArcelorMittal (@ArcelorMittal) 18 juillet 2017

ArcelorMittal a déposé plainte contre X

"Cependant il convient d'être très prudent dans l'analyse de ces résultats car les temps de migration des polluants dans les sols peuvent être plus ou moins longs et les conditions de prélèvements doivent systématiquement faire l'objet d'une analyse critique", a ajouté dans un communiqué la CAVF, précisant que ces analyses étaient différentes de celles menées par les services de l'État, dont les résultats ne sont pas encore connus.

Début juillet, un employé d'un sous-traitant d'ArcelorMittal chargé de transporter l'acide jusqu'à un centre de recyclage avait révélé à la presse avoir été contraint de déverser le produit toxique directement dans ce dépotoir. Après ces déclarations, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Thionville pour atteinte à l'environnement, et Arcelor ainsi que la communauté d'agglomération du Val de Fensch ont déposé plainte contre X.