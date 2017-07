Bassin d'Arcachon : la dune du Pilat a grandi de 1,30 mètre en une année

publié le 20/07/2017 à 11:24

Il faudra grimper encore plus haut pour atteindre le sommet de la dune du Pilat. Selon une étude de l'Observatoire de la côte aquitaine publiée mercredi 12 juillet, la plus haute dune d'Europe a gagné 1,30 mètre de hauteur en l'espace d'une année. Son sommet culmine désormais à 110,5 mètres. En 2011, il s'élevait à 108,9 mètres.



Entre 2016 et 2017, l'érosion de la partie nord de la dune a diminué (un recul de 4 mètres par an) contrairement à celle de la partie sud qui s'est accrue (un recul de 2 mètres par an). Cette dégradation naturelle a été compensée par un phénomène d'accrétion, soit l'accumulation de grains de sable les uns aux autres.

Parallèlement, le mastodonte de sable se déplace peu à peu vers la forêt. On parle d'avancée dunaire. Selon les experts, ce phénomène est "principalement causé par les vents dominants qui transportent chaque jour des millions de grains de sable".

Des plages en bon état

L'étude de l'Observatoire précise que les plages du littoral sont "de manière générale en bon état d'un point de vue sédimentaire". Alors qu'en 2013, les plages avaient été fortement impactées par la situation atmosphérique, la météo de l'hiver précédent leur a permis de se reconstituer.



"Bien que quelques plages subissent encore des érosions chroniques, si l’été se passe bien, le littoral aquitain devrait avoir des plages très chargées en sable", conclue le rapport.