publié le 29/12/2017 à 15:29

C'est le fruit d'un an de travaux et d'un demi-million de morceaux de Lego. La mairie de Tel-Aviv a présenté mercredi 27 décembre une tour en Lego de 36 mètres de haut. L'immense colonne colorée a été construite à partir des pièces fournies par des habitants depuis un an.



Pour Ben Klinger, co-initiateur du projet et instituteur à la maternelle, "le message le plus important que cette tour envoie est l'unité pour tous. Les religieux, les séculaires, les Arabes, les juifs, les gays et les hétéros : ils font tous partie de cette tour".

Ce projet a été lancé par les éducateurs du petit Omer Sayag, un enfant de 8 ans décédé du cancer en 2014, qui construisait des tours en Lego durant sa maladie. Le précédent record est détenu par la filiale italienne de l'entreprise qui avait érigé une tour de 35,05 mètres de haut pour l'exposition universelle de Milan en 2015.