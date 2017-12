publié le 11/12/2017 à 11:01

Tout le monde a une boîte de Lego à la maison, et il y en aura beaucoup d'autres sous le sapin à n'en pas douter pour Noël. Le siège historique du numéro un mondial du jouet a exceptionnellement ouvert les portes de son usine au Danemark. Déjà, il faut planter le décor. Nous sommes à Billund, au milieu de la campagne. Une seule rue commerçante. Quelques magasins et restaurants. Et une petite maison en briques rouges où tout a commencé dans les années 1930. C'est celle de Ole Kirk Christiansen.



Roar Rude Trangbæk, l'un des porte parole de Lego, nous y attend. "Au départ, le fondateur était charpentier. Il construisait des maisons, des églises et des jouets en bois", raconte-t-il. "Juste derrière nous se trouve l'atelier d'origine. C'est vraiment l'épicentre de Lego ici", poursuit-il. Le petit atelier de charpentier est devenue une usine de 62.000 mères carrés. Quelque 4.500 personnes travaillent à Billund, et 17.000 dans le monde, pour un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros.

768 machines en action jour et nuit

La fameuse brique en plastique voit le jour en 1958. Pas moins de 75 milliards de briques sont fabriquées chaque année. Tout commence par des petites billes de plastique qu'Emilie Carle, de Lego France, attrape délicatement. Ces granules sont chauffées à très haute température, puis moulées sur douze immenses chaînes de soixante-quatre robots.

Ce sont 768 machines qui tournent jour et nuit, 365 jours sur 365. Il y autant de moules que de pièces Lego : une brique, une casquette, une main, une roue... On en compte près de 3.000. C'est le secret de fabrication.



Lorsqu'ils ne servent plus, ces moules sont détruits et brûlés. Personne ne doit les copier. Certains ont même été enterrés. Ils ont ensuite été retrouvés lors de récents travaux d'agrandissement de l'usine. Les milliards de pièces fabriquées à Billund sont ensuite envoyées dans les usines du Mexique ou de République tchèque, où les boîtes Lego sont assemblées avant d'arriver dans les magasins et sous les sapins.



35 nationalités à Billund

Ce sont des designers qui créent ces boîtes. Il y a en plus de 200 chez Lego, de trente-cinq nationalités différentes. Parmi eux, il y a le Français Leornado Lopez. Sa spécialité : imaginer et concevoir les véhicules de l'univers Lego Ninjago. Son bureau est un bunker sécurisé, confidentialité oblige. Tous les prototypes sont testés par les enfants des écoles de Billund. La ville transformée par Lego paie 30 millions d'euros de taxes. "Merci Lego !", résume Soren Madsen, de l'équipe municipale.



Des touristes visitent le parc Legoland à Billund, au Danemark Crédit : AFP / PALLE HEDEMANN

Au fait, d'ou vient le mot "Lego" ? En 1934, le charpentier qui fabriquait encore des jouets en bois a demandé à ses salariés de trouver un nom à son entreprise. Il a mis ensemble deux mots signifiant "jouer bien" en danois. Le vainqueur du concours a gagné une bouteille de liqueur, sans savoir que la marque connaîtrait une telle histoire.