Lego, constructeur de jouets le plus rentable de la planète

Contrairement à Barbie, le constructeur de jouet danois ne souffre pas de la vague mondiale de l'électronique et continue d'augmenter son chiffre d'affaires.

par François Lenglet publié le 26/12/2016 à 12:27

C'est l'une des marques les plus connues au monde et elle s'apprête à vivre quelques jours décisifs pour son business. Lego réalise la moitié de son chiffre d'affaires pendant la période de Noël, à savoir près de 5 milliards d'euros de vente sur quelques jours seulement. Le fabriquant de jouets fabrique 72 milliards de briques en plastique par an. Il est devenu, lors du premier semestre de l'année 2016, le premier industriel mondial du secteur et le plus rentable devant Mattel, l'Américain qui fabrique les poupées Barbie.



Lego est une entreprise danoise créée en 1932, c'est encore une fois une de ces entreprises familiales dont on parle souvent et non cotée. Cette famille refuse de mettre Lego en bourse et ce sont aujourd'hui les héritiers de la quatrième génération du fondateur. Niveau logistique, cela pose quelques difficultés. C'était d'ailleurs le problème l'année dernière au moment de Noël où Lego n'était pas suffisamment prêt et a raté des ventes.

Un chiffre d'affaires multiplié par quatre en dix ans

Il faut anticiper la demande, en particulier celles des nouvelles figurines. Une erreur de réglages dans les quantités produites, et c'est la pénurie sur certains modèle ce qui frustre les clients. Le marché du jouet est non seulement très changeant, il est aussi éphémère parce qu'il est dominé par les fêtes de fin d'année. C'est aussi difficile à régler que la production de fleurs pour la Saint-Valentin.



Lego a donc lancé un gigantesque programme d'investissement avec une nouvelle usine en Chine. Le doublement des capacités de production en Hongrie et au Mexique, et puis des extensions au Danemark et en République tchèque. La résistance de Lego face à cette puissante vague mondiale de l'électronique est surprenante. Alors que Barbie a subi une sévère chute des ventes, Lego a multiplié son chiffre d'affaires par quatre sur la dernière décennies. Le Danois est devenu le constructeur de jouets le plus rentable de la planète.