publié le 15/12/2017 à 04:12

C'est une mise en scène des figurines Lego plus que de mauvais goût ! L'Union des étudiants juifs de France (UEJF) a demandé ce jeudi 14 décembre aux plateformes de vente en ligne Ebay, qui a accepté, et Amazon de retirer de leurs sites des figurines imitant les Lego à l'effigie de la Wehrmacht, l'armée du IIIe Reich.



eBay a annoncé avoir retiré ces objets. "Les objets de cette nature n'ont pas leur place sur notre place de marché. Ils ont été retirés de manière proactive par notre équipe et nous prendrons contact avec l'Union des étudiants juifs de France pour discuter de ce sujet", a précisé la plateforme dans un communiqué. Plus tôt, l'UEJF avait alerté sur la présence de ces figurines.





"Des figurines vendues par l'entreprise allemande CustomBricks sont en vente libre sur Amazon et eBay. Ces figurines, contrefaçons de Legos sont des reproductions de soldats de l'armée du IIIe Reich, responsables de crimes contre l'humanité", a affirmé l'UEJF dans un communiqué. "Sur YouTube, des vidéos réalisées avec ces figurines et visionnées plusieurs millions de fois reproduisent la révolte du ghetto de Varsovie, le camp d'Auschwitz ou des armées entières de soldats du IIIe Reich", ajoute-t-elle.

"Une banalisation du crime contre l'humanité"

"La vente de figurines de soldats du IIIe Reich banalise et fait l'apologie de crime contre l'humanité. Nous demandons à Amazon et eBay de retirer ces figurines de leur site et à YouTube de supprimer les vidéos mettant en scène ces figurines. En cas de refus de leur part, nous agirons en justice pour exiger l'application du droit français", a même déclar" son président Sacha Ghozlan.

Sur les sites d'Amazon et eBay, des figurines de soldats ou d'officiers de l'armée allemande, parfois équipés de fusils, mortiers ou grenades à main, étaient ainsi disponibles à partir de 11,95 euros. On y trouve également divers accessoires et véhicules, comme des chars ou des canons mobiles. Sur les fiches techniques de ces objets, le fabricant les recommande à un public de "14 ans et plus".

Des objets contraires aux "valeurs du groupe" pour Lego

"Le groupe Lego ne soutient, ni n'approuve en aucune façon ce produit, au contraire", a déclaré de son côté à l'AFP son porte-parole, Roar Rude Trangbaek. Ces objets, qui ne sont pas fabriqués par la firme danoise, "ne répondent pas aux valeurs du groupe Lego", a-t-il affirmé.



En Allemagne, un père de famille a récemment lancé une pétition en ligne après avoir constaté la présence de ces figurines sur le site allemand d'Amazon. "En jouant avec ces figurines, les enfants acceptent que les uniformes représentés, les armes, etc. sont normaux, ce qui peut potentiellement avoir une influence dangereuse sur eux", écrit-il. Jeudi à 16h30, cette pétition comptait 1.595 signataires.



Dans son communiqué, l'UEJF rappelle qu'"en 2000, la plateforme Yahoo Auctions (enchères en ligne, ndlr) avait été condamnée par la justice française à retirer de la vente des statuettes néo-nazies au terme d'une procédure judiciaire".

Communiqué

