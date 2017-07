Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron, le 16 juillet 2017 à Paris

publié le 17/07/2017 à 15:14

L'invitation de Benjamin Netanyahu aux commémorations de la rafle du Vél d'Hiv a fait polémique. C'était la première fois qu'un leader israélien était invité à célébrer le sinistre anniversaire du crime commis par les nazis les 16 et 17 juillet 1942. À gauche, et parmi les associations pro-palestiniennes notamment, des voix se sont élevées pour contester cette invitation.



Le président d'honneur de l'Union juive française pour la paix, Richard Wagman, s'est également ému de cette présence et l'a qualifiée d'"impropre", rapporte BFMTV.

Emmanuel Macron a choisi de répondre directement aux détracteurs de la présence de Benjamin Netanyahu lors de la commémoration de la rafle. En commençant son allocution aux côtés du premier ministre israélien, dimanche 16 juillet, le président de la République a choisi de s'adresser directement à son homologue.



"Monsieur le premier ministre d'Israël... Cher Bibi...", relève Le Lab. Emmanuel Macron a employé un surnom pour saluer son homologue, mais pas n'importe lequel. Car "Bibi" n'est pas employé par tous les Israéliens. Il s'agit du surnom dont les partisans de Netanyahu l'affublent pour s'adresser à lui. Une utilisation qui n'a donc rien d'anodin et qui marque la familiarité d'Emmanuel Macron à Benjamin Netanyahu. Une manière de démontrer avec force l'appui qu'il apporte au leader de l'État créé en 1948 et sa proximité avec lui.