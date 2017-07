publié le 16/07/2017 à 09:57

Il y a 75 ans, le Vel d'Hiv devenait un théâtre de la persécution des juifs par le régime nazi. Pour commémorer la rafle qui a eu lieu les 16 et 17 juillet 1942, Emmanuel Macron reçoit à Paris le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, dont la présence est vivement critiquée. "Il faut aujourd'hui prendre conscience que la situation est compliquée. (...) Je crois qu'il appartient au Israéliens et aux Palestiniens de pouvoir se rencontrer pour mettre les bases d'un futur traité de paix", déclare Francis Kalifat, président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), invité de RTL ce dimanche 16 juillet.





C'est la première fois qu'un Premier ministre israélien participe à cette commémoration. "Je crois que la place du Premier ministre israélien quel qu'il soit, que ce soit monsieur Netanyahu ou un autre, peut sans aucun problème être à cette cérémonie, car c'est en Israël que vivent aujourd'hui la plus grande partie des rescapés de la Shoah, justifie Francis Kalifat. Donc je crois que le Premier ministre israélien a toute sa place, lorsqu'il est à Paris en tout cas, pour être à nos côtés à cette commémoration."

Conseil représentatif des institutions juives de France

Pour le président du CRIF, "les voix qui s'élèvent sont de toute façon des voix qui ont un parti pris dans ce conflit. En tête de ces gens nous avons le Parti communiste français (PCF) qui a pris le parti d'être anti-israélien. Donc venant de sa part il est évident que l'objectivité soit mise en cause, estime-t-il. Je ne crois pas que Benjamin Netanyahu ne soit pas un homme de paix, je crois que c'est un homme qui veut la paix pour son pays comme d'ailleurs la totalité des Israéliens quel que soit le parti auquel ils appartiennent", poursuit le représentant, tandis que la mort d'un Palestinien abattu par les forces israéliennes ce 15 juillet ravive encore la question de la responsabilité du gouvernement israélien.