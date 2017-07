Emmanuel Macron, à Nice un an après les attentats du 14 juillet

Emmanuel Macron a réaffirmé dimanche 16 juillet, lors des commémorations du 75e anniversaire de la rafle du Vel d'Hiv que "c'est bien la France qui organisa" la rafle en juillet 1942 et la déportation de milliers de juifs. "Pas un seul Allemand" ne participa à l'organisation de cette rafle, a ajouté le chef de l'État, lors d'une allocution en présence du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.



Le chef de l'État a également rendu hommage à Jacques Chirac alors qu'il souhaite "que se perpétue le fil tendu en 1995" par l'ancien président de la République, le premier à reconnaître la responsabilité de la France dans les persécutions antisémites et non celle du seul régime de Vichy.

