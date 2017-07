publié le 16/07/2017 à 09:18

C'était il y a 75 ans. À l'aube du 16 juillet 1942, l'arrestation de 13.152 Juifs a lieu à Paris sur la demande des nazis et sur ordre du pouvoir français en place. Retenus dans des conditions inhumaines pendant quatre jours, ils furent entassés sur les gradins du Vélodrome d'hiver (démoli en 1959), voué aux courses cyclistes, avant d'être emmenés dans des camps du Loiret. Là, 3.000 enfants en bas âge furent brutalement séparés de leurs parents, déportés les premiers vers Auschwitz. Seulement une centaine des raflés reviendront vivant de ce camp de la mort.



C'est pour commémorer le 75e anniversaire de cet épisode noir de l'histoire française que Benjamin Netanyahu se rend à Paris ce dimanche 16 juillet. Le Premier ministre israélien ne s'était pas rendu en France depuis la marche du 11 janvier 2015 après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Casher à Paris. C'est également la première fois qu'un Premier ministre israélien participe à la commémoration du Vél d'Hiv.



Une invitation critiquée

La venue de Netanyahu a été critiquée par certaines associations, comme l'UJFP (Union juive française pour la paix), "choquée" qu'un dirigeant israélien soit convié à la commémoration d'un "crime contre l'humanité franco-français". Le Parti communiste a quant à lui vivement protesté contre la venue du dirigeant israélien, qui n'est "pas l'homme" du message "fort de paix" que devrait porter la commémoration du Vél d'Hiv.

Après avoir pris tour à tour la parole lors de la commémoration, les deux chefs d'États vont ensuite s'entretenir à l'Élysée, notamment sur le conflit israélo-palestinien et l'Iran. Emmanuel Macron, qui a reçu récemment à l'Élysée le président palestinien Mahmoud Abbas, avait réitéré son soutien à cette solution et condamné la colonisation israélienne. Il n'a en revanche pas déclaré s'il entendait reprendre à son compte l'initiative de son prédécesseur François Hollande, qui prônait une approche internationale du conflit et avait organisé en janvier une conférence internationale sur le Proche-orient, provoquant l'ire d'Israël. Les tensions entre Israël et la Palestine se sont multipliées ces derniers jours suite à une fusillade mortelle.