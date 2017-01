Donald Trump devenu officiellement Président, le monde est perdu, dans l'attente de ce qui va se passer, car il y a 6 mois, cette probabilité paraissait aussi folle que si on disait que Jean-Luc Bennahmias allait gagner en France. Hier, c'était l'investiture de Trump, sans stars. Pas besoin : la star, c'est lui.

par Tanguy Pastureau publié le 21/01/2017 à 11:06

Ça y est, Donald Trump est officiellement le président des Etats-Unis. C’est parti pour le grand saut dans l’inconnu, c’est comme si chez nous Jean-Luc Bennahmias devenait président et formait un gouvernement d’ouverture avec Sylvia Pinel, Jean-Frédéric Poisson, Rama Yade, Philippe Poutou et le chroniqueur télé Florian Philippot.



En effet, Trump parait totalement cintré, c’est pas un petit vélo qu’il a dans la tête, c’est tout le Tour de France, char Cochonou inclus. Il y a encore 15 jours, il répondait sur Twitter à chaque pleu-pleu qui se foutait de lui, si Hollande avait fait ça, il se serait cassé le pouce à force de tweeter, et après aurait dû conduire son scooter avec deux doigts.



Dans l’équipe de Trump, la moitié sont de sa famille, c’est comme si Macron une fois au pouvoir envoyait Brigitte à Matignon et nommait Léa, 7 ans, petite-nièce de Brigitte, au commerce. La fille de Trump a eu un poste, ainsi que son mari Jared, un milliardaire de 36 ans, à coté le fils Fabius c’est Cosette. Le chef de la diplomatie de Trump est aussi un milliardaire, Rex Tillerson; aux USA des gens s’appellent Rex, comme le chien de ta tante, il a cherché une femme qui s’appelle Choupette, mais n’a trouvé personne. En fait, les ¾ de l’organigramme, ce sont des milliardaires, quand ils ont vu Marine Le Pen payer son kawa dans le hall de la tour Trump avec des tickets resto, ils étaient morts de rire.



L’investiture de Trump s’est faite selon la tradition; jeudi il a assisté à un concert de country, avec 4 texans poilus finis à l’alcool de cactus, ses seuls fans dans le show-biz.



Car il est détesté des stars, il n’y en avait d’ailleurs pas à son investiture...