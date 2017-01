INVITÉS RTL- Eric Fottorino, directeur du livre "Pourquoi Trump: comprendre les fractures de l'Amérique" et Jean-Eric Branaa, spécialiste dans les questions relatives à la société et à la politique aux Etats-Unis réagissent au discours d'investiture de Donald Trump.

Donald Trump a été investi ce 20 janvier. Il devient donc 45e président des États-Unis. Lors de son discours, il a redonné son credo de campagne qui est "America first" mais aussi volonté d'éradiquer les islamistes. Pour le maître de conférence et spécialiste dans les questions relatives à la société et à la politique aux Etats-Unis, Jean-Eric Branaa, Donald Trump a "réinstitué le rêve américain et l'a replacé au centre de la vie américaine" et cela va dans le sens de "se débarrasser des politiciens véreux". Le maître de conférence retient toutefois une "jolie phrase qu'il faut retenir" du discours du nouveau président américain : "croyez à l'avenir, désormais il est pour vous, il vous appartient : vos rêves et vos espoirs feront notre destinée".



Eric Fottorino, directeur du livre Pourquoi Trump: comprendre les fractures de l'Amérique quant à lui se demande "quel est le lien entre le candidat Trump et le président Trump et est ce que le fait de quitter la Trump Tower pour arriver à la Maison Blanche va le présidentialiser?". Le journaliste affirme que Donald Trump va "rentrer dans le réel de la fonction". Pour Eric Fottorino, il y a quand même un "immense danger", celui de ne pas "accomplir le résultat qu'il a dit qu'il ferait".