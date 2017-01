Le 45 président des États-Unis avait promis tout au long de sa campagne de revenir sur cette loi emblématique de l'administration Obama.

Crédit : JIM WATSON / AFP Donald Trump enterine la nomination de John Kelly comme secrétaire général de la Sécurité intérieure, le 20 janvier 2017.

par Félix Roudaut , Avec AFP publié le 21/01/2017 à 06:16

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Plus encore qu'une promesse, c'était l'un des refrains les plus acclamés dans ses meetings. Abroger et remplacer dès le premier jour la loi sur la santé "Obamacare". Et dans ce domaine, Donald Trump semble lier la parole aux actes. En effet, le nouveau président des États-Unis a signé vendredi 20 janvier, jour de son investiture, un décret contre cette loi sur l'assurance-maladie.



Concrètement, il s'agit d'un décret intimant aux diverses agences fédérales de "soulager le poids" de cette loi, réforme la plus emblématique de Barack Obama, en attendant son abrogation et son remplacement, a expliqué Sean Spicer, porte-parole de l'exécutif. Les caméras ont été invitées dans le Bureau ovale pour assister à la signature de ce document par le nouveau président républicain.



Cette loi de 2010, honnie des conservateurs en raison de son coût et de sa lourdeur administrative, vise à aider tous les Américains à souscrire à une couverture maladie. Mais la norme ne peut être effacée d'une simple signature présidentielle. Le Congrès à majorité républicaine devra en effet voter, selon un calendrier qui n'a pas encore été fixé.

Signing documents to allow Mattis and Kelly to be sworn into Cabinet and an executive order on #Obamacare. https://t.co/zg3WP9w8xC pic.twitter.com/OMOGLTkCDA — President Trump (@POTUS) 21 janvier 2017

Dans le détail, le président ordonne à son administration d'utiliser toutes les marges de manœuvres possibles pour ne pas appliquer la loi actuelle, via des exemptions et des reports. Un second texte, un mémorandum, a été signé par le nouveau secrétaire général de la Maison Blanche, Reince Priebus, ordonnant un gel général des réglementations fédérales jusqu'à ce qu'un nouveau ministre nommé par Donald Trump les approuve.