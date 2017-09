Pourquoi vaincre Daesh militairement ne veut pas dire gagner idéologiquement

publié le 01/09/2017 à 16:03

Le recul sur le terrain est indiscutable. Les nombreuses cartes qui affichent l'étendue des territoires de l'organisation État islamique entre 2014 et aujourd'hui montrent bien les nombreuses défaites subies par le groupe terroriste, en Syrie et en Irak. Le fief irakien de Daesh a d'ailleurs été libéré dimanche 9 juillet, quand les forces armées ont repris Mossoul.



Vendredi 1er septembre, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, confirme au micro RTL que les forces de la coalition sont en train de "battre Daesh en Irak". Il assure que désormais, "nous sommes dans la préparation de l'après-Daesh". Seulement, une victoire militaire ne peut garantir une victoire idéologique. Jean-Charles Brisard l'expliquait déjà à la libération de Mossoul : "On ne peut pas parler de coup fatal porté à Daesh".

Comment l’Etat islamique a perdu 70 % de son territoire « utile » en Irak et en Syrie depuis octobre 2014 https://t.co/ecbKekfqVN pic.twitter.com/bTZilLLFzT — Les Décodeurs (@decodeurs) 17 juillet 2017

Une idéologie plus forte que la force militaire

S'il concède que ces pertes territoriales affectent l'organisation, notamment économiquement, mais aussi symboliquement, la véritable force de Daesh n'est toutefois pas son aspect militaire. Le président du Centre d'Analyse du Terrorisme doute que "l'on puisse venir à bout de cette organisation et surtout de son idéologie". "On porte un coup à Daesh territorial, administratif, pour autant il y a toujours l'État islamique virtuel sur internet, celui qui recrute, celui qui inspire les attentats, et celui-là il faudra sans doute plusieurs générations pour le voir disparaître", explique-t-il.

Le fait de ne pas avoir de territoire ou de fiefs organisés comme l'était Mossoul, ou encore Raqqa en Syrie encerclée par des forces soutenues par les États-Unis, n'empêche pas les groupes terroristes de perpétrer des actions ni de recruter de nouveaux combattants. D'autant que de nombreux jihadistes reviennent peu à peu dans leurs pays d'origine, sans avoir rompu avec la croyance d'un islam radical. Les différents observateurs ou acteurs de la question en parlent d'une même voix, de Marc Trévidic, ancien juge au pôle antiterrorisme, à François Molins, procureur de la République de Paris, qui estime que l'affaiblissement de Daesh "renforce" le risque d'attentats en France.



Considérée comme "plus intelligente, mieux structurée, plus crédible", par de nombreuses personnes comme l'indique Charles Lister, chercheur au Middle East Institute, dans Foreign Policy, al-Qaïda n'a d'ailleurs jamais disparu. Rappelons que les frères Kouachi qui ont commis les attentats à Paris contre Charlie Hebdo se sont revendiqués de l'organisation au Yémen.