Daesh : al-Baghdadi serait toujours en vie, selon un général américain

publié le 01/09/2017 à 12:33

L'incertitude persiste. Au début du mois de juillet 2016, l'Observatoire syrien des droits de l'Homme avait laissé entendre qu'Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de l'organisation État islamique avait trouvé la mort. S'il n'y avait pas de preuve formelle, l'OSDH avait expliqué s'être basée sur des propos de dirigeants de Daesh dans la province de Deir Ezzor en Syrie. Quelques jours plus tôt, la Russie affirmait elle aussi, sans avoir pu vérifier l'information, "avoir selon une forte probabilité" tué Abou Bakr al-Baghdadi.



Mais la traque, qui dure depuis maintenant six ans, ne serait finalement pas terminée, selon un général américain. "Je ne pense pas qu'il soit mort", a expliqué Stephen Townsend, commandant de la coalition contre l'EI en Irak et en Syrie. S'il a concédé n'avoir "aucune idée" sur l'endroit précis où pourrait se trouver al-Baghdadi, le général pense que le chef de Daesh aurait pu s'enfuir avec d'autres jihadistes dans la vallée de l'Euphrate.

Cette région, qui s'étend de la Syrie à l'Irak abriteraient en effet les derniers combattants de l'État islamique, après les offensives de la coalition menées sur les villes de Mossoul, Raqa et Tal Afar, considérés comme les bastions de Daesh. "Quand nous le trouverons, je pense que nous allons d'abord essayer de le tuer. Ce n'est probablement pas la peine d'essayer d'essayer de le capturer", a poursuivi le général Townsend.