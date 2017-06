publié le 23/06/2017 à 21:08

Alors que les incendies qui ont ravagé le Portugal sont enfin maîtrises, une image publiée sur les réseaux sociaux par un pompier portugais a fait beaucoup réagir. Elle pourrait être accompagnée de la légende : le repos du guerrier ou le sacrifice des soldats du feu épuisés par une lutte acharnée contre les flammes qui ont recouvert presque les deux tiers du pays. Faisant 64 morts et 254 blessés.



Le symbole de ce drame est une photo publiée sur Facebook par un pompier volontaire : Pedro Bras. Nous sommes dans la soirée du 18 juin dans le village d'Alvares (région de Gois au centre du pays). L'air est trouble. La fumée a envahi le ciel.



Près d'une rivière, allongés sur l'herbe, 13 pompiers dorment avec leur uniforme comme oreiller. Quelques-uns n'ont même pas eu la force d'enlever leur équipement. C'est leur première pause depuis 24 heures : 25 minutes de sieste pendant qu'en arrière plan, les citernes des camions rouges à l'arrêt se remplissent d'eau. Ces hommes font partie des milliers de pompiers volontaires réquisitionnés depuis une semaine pour venir à bout des flammes...



Une photo partagée plus de 30.000 fois sur Internet

Cette photo a été partagée plus de 30.000 fois sur internet et a fait le tour du monde. Elle a été reprise sur la page Facebook "Respeito Pelos Bombeiros" (respect pour les pompiers). Depuis une semaine, c'est sur cette page que les habitants et la presse trouvent des informations vérifiées sur les incendies, alors que plusieurs polémiques sur la gestion du feu par les autorités secouent le pays.



Plusieurs appels au don et des hommages aux victimes ont également circulé, notamment pour le pompier Gonçalo Assa. L'homme a perdu la vie en essayant de sauver des automobilistes près de Pedrogao Grande sur la route N236, où 47 personnes sont mortes, prises au piège dans leur voiture.