publié le 20/06/2017 à 08:36

Depuis quatre jours le Portugal connaît l'un des pires incendies de son histoire. Le feu, qui ravage le centre du pays sur des centaines d'hectares, a causé la mort de plus de 64 personnes, dont un Français, et fait 135 blessés. Si 70% du brasier était désormais sous contrôle lundi 19 juin au soir, selon la protection civile, les flammes continuaient à ravager les collines boisées de la région de Pedrogao Grande. L'incendie a laissé derrière lui douleurs et désolation. Comme à Nodeirinho.



Le village est situé dans une zone reculée, coupée du monde, au bout d'une route étroite entouré de forêts de pins et d'eucalyptus entièrement brûlées. Beaucoup de retraités et quelques familles habitent ici. Tous sont aujourd'hui en deuil. Dans la cour d'une maison, la douleur des femmes s'élève entre les murs calcinés. Elles pleurent un frère, une mère ou une voisine. Sur les 30 habitants de Nodeirinho, onze ont péri dans l'incendie.