Portugal : deux morts dans un atterrissage d'urgence sur une plage

publié le 03/08/2017 à 11:38

Les faits se sont déroulés mercredi 2 août. Sans que l'on sache pourquoi, un petit avion de tourisme a atterri en urgence sur une plage de la banlieue de Lisbonne (Portugal) et a provoqué la mort de deux personnes, qui se trouvaient parmi la foule des baigneurs amassés sur la plage, ont annoncé les autorités.



"Les victimes sont un homme et une fillette de huit ans", a précisé l'Autorité maritime dans un communiqué. "Un avion avec deux personnes à son bord a effectué un atterrissage d'urgence sur la plage de Sao Joao de Caparica, percutant deux baigneurs et provoquant leur mort", a-t-elle ajouté.

L'un des porte-paroles de l'Autorité maritime, Pedro Coelho Dias a déclaré que les deux pilotes qui se trouvaient à bord de l'avion n'avaient pas été blessés. Ils "sont en train d'être interrogés par les autorités", a-t-il détaillé.



La plage de Sao Joao est située sur la rive sud du Tage, à une dizaine de kilomètres de la capitale du Portugal, Lisbonne. Cette plage fait partie de la Costa da Caparica, qui est l'une des zones les plus prisées par les vacanciers et les Lisboètes pendant l'été.