Le couple Obama, bientôt héros d'une série Netflix ? Selon le New York Times, Michelle et Barack Obama sont actuellement en discussion avec la plateforme de streaming pour la production d'une émission. Le format et le nombre d'épisodes sont encore inconnus, mais cette annonce confirme la volonté de l'ancien président des États-Unis de poursuivre son engagement politique par d'autres biais que l'administration du pays.



"Le président et la première dame Obama ont toujours cru au pouvoir des récits de vie pour inspirer les gens", explique un responsable de la communication de Barack Obama au New York Times. "Pendant qu'ils réfléchissent à leurs plans d'avenir personnels, ils continuent d'explorer des nouvelles manières d'aider les autres et de raconter leur histoire."

Selon les informations du journal, Barack Obama n'utilisera pas cette production pour répondre aux critiques de Donald Trump ou du camp conservateur. Une des possibilités évoque cependant une émission dans laquelle l'ex-Président modérerait des débats en rapport avec des sujets qui ont dominé son mandat comme l'assurance maladie ou le réchauffement climatique.

Cette éventuelle collaboration est cohérente avec la volonté de Netflix de produire de plus en plus de contenus originaux : la plateforme a indiqué en février qu'elle prévoyait de dépenser jusqu'à 8 milliards de dollars pour ce type de réalisations. Aucun chiffre n'est encore avancé concernant le budget de l'émission ou le salaire que toucherait le couple Obama.